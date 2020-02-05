"الموسيقيين" تكشف موعد إعلان موقفها من عضوية شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قال الدكتور محمد عبدالله، عضو نقابة المهن الموسيقية، إن قرار إعلان نتيجة الاختبار، الذي خضع له مغني المهرجانات، حسن شاكوش، لن يعلن إلا بعد اجتماع المجلس، بعد أسبوعين.

وأكد عبدالله، في بيان صحفي أصدرته النقابة اليوم، أن شاكوش لم يحصل على العضوية، بل تقدم إلى الاختبارات، التي تفرض على طالب العضوية، وفقا للقانون ولائحة النقابة.

وأوضح عبدالله أنه في حال نجاح شاكوش سيحصل على كارنيه عضو منتسب أو تصريح سنوي بالعمل.

وكان شاكوش قد أكد خلال ظهوره في أحد البرامج بأنه حصل على عضوية نقابة المهن الموسيقية، وهو ما نفاه حمادة أبو اليزيذ، وكيل النقابة، أمس، في تصريحات لـ"الخليج 365"، موضحا أنه خضع للاختبار فقط.