فوز العتيبي تثير الجدل من جديد بعد نشر صورة جريئة لها مع زوجها في تويتر

أثارت السعودية فوز العتيبي ، الجدل مجدداً بعد نشر صورة جريئة عبر ”تويتر“ برفقة زوجها .
ونشرت العتيبي صورة وصفها المتابعون بأنها ”خادشة للحياء“ عبر حسابها في موقع تويتر، ظهرت فيها وهي تجلس على رجليْ زوجها بشكل وصفه متابعون بأنه ”مثير“، فيما علقت هي عليها قائلة: “ الصورة عجبتني“.
لكن ما إن نشرت العتيبي الصورة حتى انهالت ردود الفعل الحادة عليها من قبل المتابعين الذين اعتبروا هذا السلوك منافيا للعادات والتقاليد السعودية.
جدير بالذكر أن فوز العتيبي دأبت على إثارة الجدل حولها أكثر من مرة، بدءا من تجولها في أحد مولات الرياض دون عباءة ونشرها للفيديو عبر تويتر، ثم نشرها لطلباتها من زوجها أحمد الموسى حتى تقبل الزواج به والتي كان أبرزها المهر نصف مليون ريال وألا يتزوج عليها.
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