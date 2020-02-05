نشرت الفنانة العالمية مايا خليفة، بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت من خلالها وهي تؤدي التمارين الرياضية داخل الجيم، وذلك لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة،وللحفاظ على صحتهم.
1-
2-
3-
4-
يذكر أن مايا خليفة أعلنت خطبتها في مارس من العام الماضي من الشيف العالمي السويدي الشهير روبرت سانبديرج.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مايا خليفة تؤدي التمارين الرياضية في الجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.