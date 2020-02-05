غدًا .. هيروكون للأنمي والكوسبلاي في المنصورة بدورته الـ 4

تستضيف قاعه كايرو لاند، بمحافظة المنصورة، مهرجان هيروكون للأنمي والكوسبلاي بدورته الـ 4، وذلك يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري. ويبدأ إيجيكون في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بسعر تذكرة 50 جنيهًا. ومن المقرر أن يحيي هيروكون حفلًا غنائيًا لأغاني الأنمي وسبيستون، بالإضافة مسابقة الكوسبلاي. يذكر أن هيروكون أحيا سابقًا مسابقة لفن الكوسبلاي، حيث قدم المتسابقون عرضًا رائعًا لشخصياتهم التنركية للشخصيات الخيالية من الألعاب، وأفلام ومسلسلات الأنيمي الياباني، التي تلقت رواجًا كبيرًا من الحضور. Advertisements

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