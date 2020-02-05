شاهد.. "أوس أوس" مع النقيب و العميد

نشر الفنان اوس اوس صورة له مع الفنان أشرف زكى وأحمد حسن لاعب منتخب مصر سابقا من خلال حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام

وعلق أوس أوس على الصورة قائلا أنا والنقيب والعميد

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كماين الشيخ زايد

و يذكر انا ان شارك فى بطولة فيلم دكتور بسبس الذى تدور احداثه حول الدكتور بسبس طبيب بيطري مصري لا يتقن مهنته، حيث يعمل في السيرك، ويتسبب

في موت معظم الحيوانات التي يعالجها وفجأة يكتشف أنه يسمع كل الحيوانات ويفهمها فيتم استدعاؤه من قبل رجل أعمال يعيش في الإمارات لعلاج أسده، ومن هنا تأتي المفاجآت والأحداث في قالب كوميدي.

و هو من تأليف عمرو على و اخراج رضا الاحمدى