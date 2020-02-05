نقابة المهن الموسيقية توضح حقيقة عضوية حسن شاكوش

أكد الدكتور محمد عبدالله، عضو نقابة المهن الموسيقية، أن المطرب الشعبي "حسن شاكوش" لم يحصل على عضوية النقابة بل تقدم للحصول عليها وخاض فقط الاختبارات التي تفرضها على النقابة على طالب العضوية وفقا للائحة والقانون ولن تعلن النتيجة حتى يقرها ويعتمدها مجلس الادارة في جلسته القادمة خلال أسبوعين وسيتم عرض موقفه أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف أنه في حال اعتماد النتيجة

وإقرار نجاحه سيقرر المجلس حينها أن كان شاكوش أو غيره يمكنهم الحصول على كارنيه عضو منتسب للنقابة، أو على تصريح سنوي للعمل، كما هو الوضع مع عدد كبير من العاملين في هذا المجال.

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وأشار عبد الله أن النقابة تعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من

النقابة أو مكتسب للعضوية عاملا كان أو منتسبا وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، وأن النقابة ليست جهة منع أو مطاردة وإنما هي جهة تمنح العضوية أو التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة سواء كان الحاصل على العضوية أو التصريح عازفا أو مطربا.

وأضاف أن المنع مصدره الأساسي هو القانون ويسري على كل من يزاول المهنة دون الحصول على تصريح وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين، وهذا القرار طبقا للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978.