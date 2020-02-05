فيديو .. سمية الخشاب تطرح عربية أنا

طرحت الفنانة سمية الخشاب، كليب جديد بعنوان أنا عربية، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب عربية أنا من إخراج رندلي قديح، والأغنية من كلمات هشام صادق و حسن محمد، وألحان سميه الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري. من كلمات هشام صادق و حسن محمد، وألحان سميه الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري. Advertisements يذكر أن سمية الخشاب طرحت مؤخرًا كليب بعنوان صلوا عليه، وحقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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