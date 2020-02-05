الناقد محمود عبدالشكور يشيد بفيلم رأس السنة

أشاد الناقد محمود عبد الشكور بفيلم رأس السنة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث نشر البوستر الرسمي للفيلم معلقًا عليه " أحد أفضل أفلام 2020 سيناريو ممتاز لمحمد حفظي، ودور مميز لإياد

نصار ولأحمد مالك، ومخرج جديد هو محمد صقر يقدم نفسه بشكل مختلف في أول افلامه الروائية الطويلة. "

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أضاف بعبد الشكور أنه شاهد الفيلم اليوم، تفاعل عدد من

الجمهور على منشوره فبينما أشاد البعض بالفيلم تحمس البعض الأخر لمشاهدته فالفيلم تم طرحه اليوم في دور العرض المصرية.

الجدير بالذكر إن فيلم رأس السنة من بطولة بسمة، إياد نصار، أحمد مالك، شيرين رضا وغيرهم من نجوم الفن، الفيلم من تأليف محمد حفظي ومن إخراج محمد صقر.