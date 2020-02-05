فن ومشاهير

26 فبراير.. عرض فيلم الفارس والأميرة في ساقية الصاوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعرض سينما الساقية يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر فبراير الجاري في قاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك فيلم الفارس والأميرة وهو أول فيلم رسوم متحركة طويل مصري. 

 

يشار أن فيلم الفارس والأميرة من بطولة كل من مدحت صالح، محمد هنيدي، عبلة كامل، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، عبدالرحمن أبو زهرة وغيرهم من نجوم

الفن المصري، الفيلم من تأليف وإخراج بشير الديك.

 

الجدير بالذكر أن فيلم الفارس والأميرة تم عرضه في معرض القاهرة الدولي للكتاب ومهرجان الجونة السينمائي الدولى في دورته الماضية واستغرق العمل على الفيلم قرابة العشرين عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 26 فبراير.. عرض فيلم الفارس والأميرة في ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا