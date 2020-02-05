26 فبراير.. عرض فيلم الفارس والأميرة في ساقية الصاوي

تعرض سينما الساقية يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر فبراير الجاري في قاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك فيلم الفارس والأميرة وهو أول فيلم رسوم متحركة طويل مصري.

يشار أن فيلم الفارس والأميرة من بطولة كل من مدحت صالح، محمد هنيدي، عبلة كامل، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، عبدالرحمن أبو زهرة وغيرهم من نجوم

الفن المصري، الفيلم من تأليف وإخراج بشير الديك.

الجدير بالذكر أن فيلم الفارس والأميرة تم عرضه في معرض القاهرة الدولي للكتاب ومهرجان الجونة السينمائي الدولى في دورته الماضية واستغرق العمل على الفيلم قرابة العشرين عام.