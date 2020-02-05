سميّة الخشاب تقولها بكل عنفوان "عربية أنا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد تشويقها لجمهورها لأغنيتها الجديدة، طرحت أخيراً الفنانة المصرية ​سمية الخشاب​ كليب "عربية أنا" الذي تعاونت فيه للمرة الثانية مع المخرجة اللبنانية ​رندلى قديح​ بعد كليب يا مسكين.

وتمّ تصوير هذا العمل في سوريا وتحديداً في الصحراء السوداء داخل السويداء التي تمتاز بطبيعتها المختلفة إذ أنّها منطقة حقول بركانية ما يُضفي على الكليب سِمَة خاصة جداً لا تُشبِه سائر مواقع تصوير الكليبات الغنائية. كما صُوِّرت مشاهد أخرى من الكليب داخل "إستديو الصورة حاتم علي" حيث حرصت مخرجة العمل رندلى قديح تقديم عمل منفرد من نوعه خاصةً مع الكيمياء المهنية التي تجمعها بنجمة العمل سميّة الخشّاب إلى جانب صداقتهما منذ سنوات.

وتتمحور فكرة الكليب حول إظهار صورة المرأة العربية القوية، الشُّجاعة والصّلبة، وتطل سميّة في العمل بعدة إطلالات "لوك" منها بصورة المرأة المُحارِبة وأخرى تُبرِز أنوثتها وأناقتها وتخلّله عدة لوحات راقصة

أما الأغنية هي من ألحان سميّة، كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري. يُستهل مطلع الأغنية بالكلمات التالية:"عربيةأنا/ قالوا فيها الجمال/ هبة من ربنا/ القوام والدلال/ عربية أناوالتاريخ ياما قال/ عربية أنا شمس وقت الغروب/ عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا/ أقوى من الخيال."

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