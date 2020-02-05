ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري ​رامي جمال​ لطرح ألبومه الجديد "أنا لوحدي" خلال الأيام القليلة المقبلة الذي يضم فيه عددًا من الأغنيات ‏المختلفة.‏

ونشر رامي جمال عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي الإعلان الدعائي لأغنية "سقف" التي سيطرحها قريبًا فيديو كليب.

وعلّق رامي على الصورة قائلاً: ‏‏"أغنية سقف دي أغنية وعد مني مفاجأة جديدة جدًا في تصويرها، مش هقول لكم عليها بس بشكر من قلب قلبي كل حد ساعدني فيها".‏

يشار الى أن جمال تعاون في ألبومه الجديد "أنا لوحدي" مع نخبة من الشعراء هم تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي ‏نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة‎.‎



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يشوق الجمهور لأغنيته الجديدة "سقف"‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.