ميرنا وليد - بيروت - التقطت الباباراتزي صورة لمغني الكندي الشهير ​جاستن بيبر​ وهو يتمشى في شوارع نيويورك مرتدياً ملابس رياضية ويغطي رأسهولم يكن منتعلاً أي حذاء بل كان يسير بجاربين فقط.

وقد أثار مظهر جايسن الغريب خصوصاً أنه كان وحيداً إذ لم يعتد الخروج من دون زوجته قلق العديد من محبينه خصوصاً بعد تصريحاته الأخيرة عن وضعه النفسي والصحي والعلاج الذي يخضع له لينظف جسده من آثار تعاطيه المخدرات لسنوات، بحسب ما نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.

وكان جاستن كشف خلال الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه في بداية هذا العام أنه ينام في غرفة ضغط ويستعين بالحقن الوريدية حتى يستطيع النهوض من السرير وذلك بسبب الآثار السيئة التي تسبب بها إدمانه للمخدرات على مدار السنوات السابقة بالإضافة لإصابته بمرض لايم ومنذ عامين والذي تسبب في إصابته بالطفح الجلدي وتراجع صحته العقلية والنفسية.



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كانت هذه تفاصيل خبر جاستن بيبر بحالة مزرية ويتمشى في شوارع نيويورك بلا حذاء!-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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