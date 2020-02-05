بالصورة- هايلي بالدوين تقلّد زوجها جاستين بيبر

ميرنا وليد - بيروت - قررت النجمة العالمية ​هايلي بالدوين​ أن تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها بإطلالة جديدة ومميزة خطفت فيها أنظار المتابعين باتباعها إحدى صيحات الموضة الجديدة.

ونشرت هايلي بالدوين 23 عام صورة جديدة على صفحتها غيرت لون شعرها للون الزهري ، وحصدت صورة هايلي ملايين الإعجاب في ساعات قليلة.

و كان ​جاستين بيبر​ ظهر مؤخرا في كليب أغنيته الجديدة " yummy " بنفس لون الشعر وكأن هايلي تتضامن مع زوجها في تقليد خطواته.

يذكر أن النجم العالمي جاستين بيبر أثار ضجة كبيرة بعد أن أعلن عن مرضهضمن فيلم وثائقي من 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبي جاستين بيبر حول العالم.

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