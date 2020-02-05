حسن شاكوش خارج المهن الموسيقية

ميرنا وليد - بيروت - أكد الدكتور محمد عبد الله عضو نقابة المهن الموسيقية في تصريحات صحفية ان الفنان المصري ​حسن شاكوش​ لم يحصل على عضوية النقابة بل تقدم للحصول عليها وخاض فقط الاختبارات التي تفرضها النقابة على طالب العضوية وفقا للائحة والقانون، مشيرا إلى أنها لم تعلن النتيجة بعد حتى يقرها ويعتمدها مجلس الادارة في جلسته القادمة خلال اسبوعين.

وأوضح أنه في حال اعتماد النتيجة واقرار نجاحه، سيقرر المجلس حينها إن كان شاكوش او غيره يمكنهم الحصول على بطاقة "عضو منتسب" للنقابة، أو على تصريح سنوي للعمل، كما هو الوضع مع عدد كبير من العاملين في هذا المجال.

وتعمل النقابة وفق قانون يفرض عدم مزاولة المهنة من دون الحصول على تصريح من النقابة، او مكتسب للعضوية "عاملا كان او منتسبا".