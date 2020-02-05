بالصورة -عامر زيان :"معلّم أنا إبن معلّم"

ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان اللبناني ​عامر زيان​ متابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بأغنيته المنفردة الجديدة "معلم أنا إبن معلّم"، ونشر صورة له مرتديا الأسود وعلّق عليها قائلاً :" معلم أنا إبن معلم" عامر زيان قريباً إستعدوا". ويستعد عامر زيان لإطلاق أغنيته الجديدة قبيل اقتراب عيد الحب في 15 شباط وهو الذي لطالما قدّم أغنيات رومانسية للعشاق. الجدير ذكره أنا عامر زيان اختار في حديث سابق ضمن برنامج "ما بدا هلقد" الذي يعرض عبر موقع الخليج 365، الفنانة نجوى كرم نجمة روتانا من بين الفنانة نوال الزغبي والفنانة إليسا.

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