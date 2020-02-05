معلومات خيالية عن ثورة كايلي جينر... لن تصدّقوا كم تنفق

ظهرت عارضة الأزياء العالمية كايلي جينر، بلوك أشبه بأميرات ديزني، على غلاف مجلة "هاربر بازار"، كما ظهرت ابنتها معها في جلسة تصوير مبهرة.

من جهة ثانية، تحدّثت تقارير إعلامية عن ثروة كايلي التي تعتبر أصغر مليارديرة في العالم عام 2019، حسب مجلة فوربس، حيث تقدر ثروتها بمليار دولار.

كايلي جينر

وجاء في التقارير أن كايلي دائمة الإنفاق ببذخ، حيث اشترت لوالدتها كريس جينر سيارة فيراري 488 بقيمة 250 ألف دولار واشترت لابنتها ستورمي عربة أطفال فندي بـ 12500 دولار.

كما أنها تشتري حقائب هيرميس بيركين، وهي واحدة من أغلى الحقائب فى العالم، بالإضافة إلى السيارات الفاخرة، بما فى ذلك لامبرغيني، وعدة سيارات رولز رويس.

كايلي جينر

ففي غضون أربع سنوات فقط، نمت ثروتها الصافية إلى مليار دولار، واعتبارًا من مارس 2019، كانت جينر تمتلك 100٪ من Kylie Cosmetics، بقيمة 900 مليون دولار، ثم وافقت على بيع حصة كبيرة لشركة Coty Inc، بمبلغ 1.2 مليار دولار.

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كايلي كسبت 170 مليون دولار فى عام 2019، مما جعلها الثانية فى قائمة المشاهير الأعلى أجرًا فى عام 2019.

كما كسبت 19406 دولار فى الساعة فى ذلك العام، وفقا لحسابات موقع Business Insider.

كايلي جينر

وفي غضون ساعتين ونصف الساعة بالضبط، حققت جينر 48،515 دولارًا، وفقًا لحسابات لموقع نفسه.

جينر تكسب من انستغرام 1.3 مليون دولار، لذا فإنها إذا أنفقت مليون دولار شهريًا، فسوف يستغرق الأمر 83 عامًا لإنفاق ثروتها بالكامل، وفقًا لحسابات Business Insider.

كايلي جينر

وبناء على هذه الحسابات سيتعين على جينر التى تبلغ من العمر 22 عامًا أن تستمر فى إنفاق المال حتى سن 105 عامًا حتى تنفد.