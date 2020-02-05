سلمى رشيد تتحدّث عن علاقتها بدنيا بطمة وقصّة البلوك بينهما

رفضت الفنانة المغربية سلمى رشيد الحديث عن قضية حساب " حمزة مون بيبي" وتورط الفنانة دنيا بطمة في هذا الحساب، وقالت " كنت أود أن لا يأخذ موضوع هذا الحساب كل هذه الضجة، ولكنني أفضل عدم الحديث في موضوع يخص بلدي وأبناء بلدي".

حديث ابتسام جاء خلال حلولها ضيفة ببرنامج trending على قناة mbc4، حيث تحدّثت عن علاقتها بدنيا بطمة، والسبب الذي جعلها تقوم بعمل "بلوك" لها على انستقرام، فقالت " البلوك قديم بيني وبين دنيا ولا علاقة له بحساب حمزة مون بيبي، ولكن هذا لا يعني أن هناك حقد وحسد بيننا، على العكس تماماً".

سلمى رشيد

وتابعت "من الطبيعي أن تكون بيننا منافسة كوننا نعمل في نفس المجال، فالإخوة يتخاصمون فما بالك بالفنانين".

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دنيا بطمة

من جهتها، خرجت دنيا عن صمتها وتحدثت عن قضية تورطها في حساب حمزة مون بيبي قائلة: " أنا أثق في نزاهة القضاء المغربي، ولا تقلقوا لأجلي، فأنا يعول علي" وتابعت:"الله سبحانه وتعالى حينما يحب مؤمنا فهو يبتليه، وأنا راضية بحكم الله".