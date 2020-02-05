- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رفضت الفنانة المغربية سلمى رشيد الحديث عن قضية حساب " حمزة مون بيبي" وتورط الفنانة دنيا بطمة في هذا الحساب، وقالت " كنت أود أن لا يأخذ موضوع هذا الحساب كل هذه الضجة، ولكنني أفضل عدم الحديث في موضوع يخص بلدي وأبناء بلدي".
حديث ابتسام جاء خلال حلولها ضيفة ببرنامج trending على قناة mbc4، حيث تحدّثت عن علاقتها بدنيا بطمة، والسبب الذي جعلها تقوم بعمل "بلوك" لها على انستقرام، فقالت " البلوك قديم بيني وبين دنيا ولا علاقة له بحساب حمزة مون بيبي، ولكن هذا لا يعني أن هناك حقد وحسد بيننا، على العكس تماماً".
سلمى رشيد
وتابعت "من الطبيعي أن تكون بيننا منافسة كوننا نعمل في نفس المجال، فالإخوة يتخاصمون فما بالك بالفنانين".
دنيا بطمة
من جهتها، خرجت دنيا عن صمتها وتحدثت عن قضية تورطها في حساب حمزة مون بيبي قائلة: " أنا أثق في نزاهة القضاء المغربي، ولا تقلقوا لأجلي، فأنا يعول علي" وتابعت:"الله سبحانه وتعالى حينما يحب مؤمنا فهو يبتليه، وأنا راضية بحكم الله".
كانت هذه تفاصيل خبر سلمى رشيد تتحدّث عن علاقتها بدنيا بطمة وقصّة البلوك بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.