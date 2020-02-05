منتج "جودوا 3" لـ"العين الإخبارية": سلمان خان خارج حساباتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المنتج الهندي ساجد ناديادوالا أنَّ مشروعه الجديد سيكون الجزء الثالث من الفيلم الشهير "جودوا"، الذي قدَّم الجزء الأول منه النجمان سلمان خان وكاريشما كابور عام 1997، بينما قدَّم الجزء الثاني فارون دهافان وجاكلين فيرناندس عام 2017.



وصدم المنتج الجماهير بقراره استبعاد بطلي الجزأين الأول والثاني من بطولة الجزء الثالث، معللاً ذلك بأن القصة الجديدة تحتاج إلى شخصية مختلفة بعيدة كل البعد عن الثنائي سلمان خان وفارون دهافان.

وكشف المنتج الهندي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن أبرز المرشحين للدور هو النجم كارثيك أريان، موضحاً أنه الأقرب للدور شكلاً وموضوعاً.

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أما عن العنصر النسائي، فقال إن سارة علي خان أبرز المرشحات لكنه ينتظر صدور فيلمها الجديد "أج كال بيار" المنتظر طرحه في 14 فبراير/شباط للتأكُّد من نسبة التناغم بينها وبين بطل الفيلم كارثيك أريان.

واختتم المنتج تصريحاته بأن مرحلة تصوير الفيلم الجديد ستبدأ مطلع أبريل/نيسان المقبل، ومن المتوقع تصوير المشاهد الخارجية في بريطانيا أو سويسرا.

وصدر الجزء الأول من فيلم "جودوا" الكوميدي عام 1997، وأخرج ديفيد دهافان الجزأين الأول والثاني.