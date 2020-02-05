شاهد إطلالات زوجة كريم فهمي فى عيد ميلادها

هنأ الفنان كريم فهمي زوجته دانيا البناوي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بمناسبة عيد ميلادها. وقام كريم فهمي بنشر صورة تجمعه بزوجته ، معلقا: " احلي واحدة في العالم طيبة ، كل سنة و انتي طيبة يا حبيبتي و صاحبتي و بنتي و ام بناتي و ربنا يخليكي لينا يا ببس يا ام الببسين my bebs om el bebseen.

وبالرغم من ظهور زوجة كريم فهمى النادر إلا أنها تخطف الانظار بأناقتها وجاذبيتها بمجرد حضورها مختلف المناسبات.

وتعتمد إطلالات زوجة كريم فهمي على أنها تجمع بين البساطة و الأناقة، فهي ترتدي فى أغلب الأحيان الملابس العصرية التى تزيد من جاذبيتها والمواكبة لأحدث صيحات الموضة.

تتميز زوجة كريم فهمى بأنها تعتمد أيضا على التصميمات و فساتين السهرة المتناسقة مع قوامها المثالى و الرشيق، بالإضافة إلى ذلك تحرص على ارتداء قطع المجوهرات والاكسسوارات التى تمنحها إطلالة انيقة.

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