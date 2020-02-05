بملابس سوداء ريهام أيمن بإطلالة تكشف نحافتها

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت الفنانة ريهام أيمن بإطلالة رياضية مرتدية ملابس سوداء من البنطلون وسويت شيرت، وهو ما كشف عن نحافتها وما علق عليه الجمهور ومتابعيها :" رفيعة اوى".

ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء رياضى باللون الاحمر، وارتدت كاب رياضى باللون الاسود وتركت شعرها منسدلاًُ ، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ.

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