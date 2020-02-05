شاهد إطلالة الفنانة منى إش إش مع ابنيهما بفستان مثير

نشرت الفنانة منى إش إش صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام. وتألقت منى إش إش، طليقة النجم ماجد المصري، بفستان باللون الفضي بالقماش الشيفون من منطقة الاكتاف، مع ابنيهما وزوجته، وعلقت :" يوم خطوبة ابن قلبى".
أما من الناحية الجمالية ،تركت اش اش شعرها منسدلًا بانسيابية، واختارت مجموعة من الأكسسوارات الأنيقة، ووضعت بعض اللمسات من الماكياج بالالوان الصاخبة .
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