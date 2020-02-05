كل ما يجب أن تعرفه عن الفيلم السورى "إلى سما" المتنافس على الأوسكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت الفيلم السوري الوثائقي "إلي سما" الأنظار بشكل كبير بعد ترشحه لـ الأوسكار وفوزه بجائزة البافتا البريطانية، ويروي الفيلم قصة حياة وعد الخطيب خلال خمسة أعوام من اندلاع الأحداث في حلب وتتناول الاحداث رحلت الزوجين منذ وقوعها في الحب ثم الزواج وإنجاب الطفلة سما، وإليكم كل ما يجب أن تعرفه عن الفيلم. الفيلم السوري "إلى سما" من اخراج وعد الخطيب وإدوارد واتس العمل هو رسالة ترسلها والدة سما إلي طفلتها حول ما تدور من أحداث في تلك الفترة تقرر وعد وزوجها البقاء مع طفلتهما في المدينة المحاصرة التي أصابها الدمار Advertisements عرض الفيلم في أكثر من 35 مهرجان سينمائي أبرزهم مهرجان كان حقق إيرادات حول العالم وصلت إلي 778 ألف دولار أمريكي فاز الفيلم بـ 59 جائزة حول العالم أبرزهم جائزة البافتا وجائزة الجمهور من مهرجان كان ترشح الفيلم إلي 39 جائزة أبرزهم جائزة الأوسكار أفضل فيلم وثائقي وكانت إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار اعلنت توفير السلامة والأمان في الحفل بشتي الطرق حتي يخرج الحفل للعالم بشكل فخم و مشرف كالعادة ، ففي بيان رسمي من الأوسكار جاء فيه : " لضمان السلامة العامة ودعم استراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام ، وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود و المقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ،و لاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين و السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار ، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Driveابتداء من الساعة 3 صباحا يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير ، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير ، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.

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