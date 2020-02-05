أميمة طالب تستعد لإطلاق ألبومها الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: تواصل الفنانة أميمة طالب وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، الذي سيصدر قريباً، من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات.

ويتضمن ألبوم “أميمة 2020” عدداً كبيراً من الأعمال الغنائية، الذي تتعاون الفنانة من خلاله مع باقة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الخليج والعالم العربي، منهم: سهم، ياسر بوعلي، الأمير بندر بن فهد، تركي، طارق محمد، وملامح.

وكانت أميمة طالب قد شاركت في إحياء عدد من الحفلات الغنائية في الرياض مؤخراً، منها ليلة سهم، ضمن حفلات موسم الرياض، وحفل تركي، ضمن حفلات موسم الدرعية.

تجدر الإشارة إلى أن أميمة طالب طرحت مؤخراً أغنية جديدة تحمل اسم “في غيابك” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوت والمرئيات.

أغنية “في غيابك” من كلمات نون، ألحان نهار، توزيع ياسر ماجد، مكس وماستر م.علي الأمير وسجّلتها أميمة طالب في استديو الرسالة تحت إشراف مهندس الصوت ياسر حسين.