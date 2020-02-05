مادونا تعرض منزلها للإيجار على هاري وميغان

متابعة بتجــــــــرد: حثت المغنية الأمريكية الشهيرة مادونا، الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان دوقة ساسكيس، على الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وقالت مادونا (البالغة 61 عاماً) مازحة في فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، أمس: “سوف أؤجر لكم منزلي في سنترال بارك ويست”، مضيفة أنه يتعين عليهما الانتقال إلى نيويورك، وليس إلى كندا، التي وصفتها بالمملة.

وبعد ذلك، أشادت مادونا بمنزلها، قائلة: “به غرفتان للنوم، وأفضل إطلالة على مانهاتن، وشرفة رائعة”.

يذكر أن هاري وميغان أعلنا مؤخراً التخلي إلى حد كبير عن مهامهما الملكية، والإقامة على نحو متناوب في كندا وبريطانيا.

وحصد هاري وميغان الكثير من الانتقادات في بريطانيا، بسبب اهتمامهما بحياتهما الخاصة أكثر من باقي أفراد العائلة الملكية.