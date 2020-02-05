أحمد عز يتظلم من قرار إحالته للمحاكمة

متابعة بتجـــــــــرد: تقدم المحامي المصري أشرف عبدالعزيز، وكيل الفنان أحمد عز، بتظلم للمستشار النائب العام المصري على قرار إحالة موكله إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الضرب والسب والقذف في واقعة تشاجره مع نسرين رضا، شقيقة الفنانة المصرية زينة، في الساحل الشمالي قبل 5 أشهر.

واعتمد التظلم الذي يحمل الرقم 7079 لسنة 2020، على التناقض البين الذي يستعصي على المواءمة والتوفيق بين أقوال «نسرين» عن روايتها للواقعة في تحقيقات النيابة العامة الذي يؤكد تلفيق الاتهام للفنان.

كذلك دفع المحامي بكيدية الاتهام بدافع الانتقام والتنكيل بالفنان والنيل من سمعته الفنية لوجود خلافات، مع تلفيق الاتهام واستحالة وقوع الجريمة وانتفاء أركان الجريمتين الضرب والسب من قبل الفنان، وأنَّه لم يضرب أحداً.

واعتمد المحامي كذلك على التناقض بين الدليل القولي بأقوال شهود الإثبات وبين الدليل الفني، التقرير الطبي، وتناقض أقوال الشهود عن أقوال المجني عليها في ألفاظ السباب، مشيراً إلى أنه تناقض يستعصي على المواءمة ومخالفاً لما جرى تصويره بكاميرات الفندق.