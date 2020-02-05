أحمد مكي: “حزلقوم” المسرحية أكثر صعوبة من السينمائية والدرامية

متابعة بتجـــــــــرد: اعتبر الفنان أحمد مكي، تجربة المسرح التي يخوضها عبر مسرحية “حزلقوم” للمرة الأولى، أكثر صعوبة من تجربتَي: السينما، والدراما، مشيراً إلى أنه رغم تجسيده لهذه الشخصية سينمائياً ودرامياً، إلا أنه وجد فيها صعوبة مسرحياً، منوهاً بأنه بذل جهداً مضاعفاً هو وفريق العمل، حتى يخرج العمل للجمهور بالشكل اللائق.

وذكر مكي أنه كان يستعد لتقديم عمل مسرحي منذ سنوات، لكن تعرضه لأزمة صحية حال دون ذلك، مقدماً الشكر للمخرج والمنتج مجدي الهواري صاحب فكرة تقديمه للمسرحية الجديد.

وأكد خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة العامة للترفيه لأبطال وصناع مسرحية «حزلقوم» أنه يختار أعماله بعناية، وأن العرض يمثل تحدياً وتجربة شيقة بالنسبة له.

وكان الفنان أحمد مكي قد وصل للرياض، قادماً من القاهرة برفقة طاقم العمل منذ أيام، وأجرى بعض البروفات استعداداً لخوض أولى أعماله المسرحية خلال مشواره الفني، من خلال مسرحية “حزلقوم”، التي ستعرض على مسرح أبوبكر الشدي بمنطقة البوليفار بالرياض، ضمن فعاليات موسم شتاء الرياض، امتداداً لموسم الرياض.

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ومن المقرر عرض المسرحية الكوميدية الغنائية 4 ليالٍ متتالية، بداية من، اليوم الأربعاء، حتى السبت المقبل، خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري.

يقدم مكي شخصية “حزلقوم» وهي الشخصية التي اشتُهر بتقديمها من خلال فيلمه “لا تراجع ولا استسلام” وأيضاً مسلسله الكوميدي “الكبير”، حيث سيتم تقديم الشخصية بصيغة جديدة ومختلفة.

ومسرحية “حزلقوم” مدتها أكثر من 3 ساعات، وهي من تأليف حسن المهدي ومحمد جلال، وورشة كتابة ضياء محمد وأحمد شيكو، وإخراج كريم سامي، وبطولة كل من: أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، ومحمد محمود، وميرنا جميل، ومن إنتاج شركة كايرو شو، وإشراف فني للمخرج والمنتج مجدي الهواري.

وتأجل عرض مسرحية “حزلقوم” للفنان أحمد مكي في موسم الرياض من قبل، حيث كان من المقرر عرضها في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الماضي، ولكنها تأجلت حتى فبراير الجاري.