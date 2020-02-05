شاكيرا وجينيفر لوبيز أكبر الفائزين من "سوبر بول".. السر في المشاهدات

على الرغم من أن المغنيتين جينيفر لوبيز وشاكيرا لم يتقاضيا أجراً عن أدائهما الاستعراضي في حفل المباراة الختامية لكرة القدم الأمريكية (سوبر بول)، 2 فبراير/شباط، إلا أنهما كانتا الفائزتين الأكبر من الحفل.





ومن المعروف أن دوري كرة القدم الأمريكية لا يدفع تكلفة إنتاج الاستعراضات التي تقام خلال الحفل، ولا يغطي جميع نفقات الفنانين، لكنه يمنح الفنانين المشاركين مزايا أكبر.

موقع "تشييت شييت" الأمريكي رصد المكاسب التي حققتها النجمتان اللتين ارتفعت مبيعات ألبوماتهما بشكل غير متوقع بعد حفل "سوبر بول".

أهمية الحفل





تتقاضى جينيفر لوبيز 2.2 مليون دولار في الحفلة الواحدة خلال جولتها الغنائية، فيما تتقاضى شاكيرا 1.6 مليون دولار، لكن تلقِّي دعوة للغناء في حفل "سوبر بول" حتى وإن لم تتقاضَ أجراً هو حدث في غاية الأهمية بالنسبة لأي فنان، فما السبب؟

يبلغ متوسط عدد مَن يتابعون حفل "سوبر بول" 100 مليون شخص حول العالم، كونها المباراة الأهم في دوري كرة القدم الأمريكية طوال العام.





Advertisements

وهذا العام وصلت إحصائيات مشاهدة مباراة "سان فرانسيسكو فورتي ناينرز" و"كانساس سيتي" إلى 102 مليون شخص، لتصبح بذلك عاشر أعلى مباراة مشاهدة في تاريخ "سوبر بول" على الإطلاق.

عام 2017، ارتفعت مبيعات مغنية "سوبر بول" في ذلك الوقت، ليدي جاجا، بمعدل 1980%، وفي العام التالي ارتفعت مبيعات المغني جاستن تيمبرليك بمعدل 214%، وفي العام الذي يليه ارتفعت مبيعات فريق "مارون فايف" بنسبة 434%، وكل ذلك بفضل الحفل.

حساب الأرباح





ووفقا لتقارير المبيعات الأولية الصادرة عن مؤسسة "نيلسن ميوزيك" ازدادت مبيعات الأغاني التي قدمتها المغنيتان بنسبة 1.012% في الولايات المتحدة وحدها، إذ وصلت تحميلات تلك الأغاني يوم الأحد الماضي إلى 16 ألفاً مقارنة بألف تحميل فقط في اليوم الذي سبق "سوبر بول".

وأشار موقع "بيلبورد" الخاص بتقييم الأغاني إلى زيادة مبيعات المغنيين الكولومبيين والبورتوريكيين بشكل عام، إذ وصل عدد تحميلات أغانيهم إلى 21 ألف تحميل، مقارنة بألفي تحميل في اليوم الذي سبق "سوبر بول".

الأغاني الأعلى مبيعا





واحتلت أغنية الفنانة الكولومبية شاكيرا Whenever, Wherever قائمة الأعلى مبيعا وتنزيلا منذ غنائها في حفل "سوبر بول"، بواقع 4000 تحميل، فيما جاءت أغنيتها Hips Don’t Lie في المركز الثاني بواقع 3000 تحميل.

وجاءت مبيعات المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، وأصولها من بورتوريكو، في المركز الثاني بواقع 2000 تحميل لأغنية Let’s Get Loud التي غنتها مع ابنتها إيمي مونيز (11 عاما)، وألف تحميل لأغنية Waiting for Tonight.



