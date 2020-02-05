حصري- حقيقة زواج النجمة يارا هذا الأسبوع

تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بكثافة إسم النجمة اللبنانية يارا في الساعات الماضية وذلك بعدما انتشر خبر استعدادها للزواج من رجل الأعمال المغترب فيليب زيادة الذي سيتمّ هذا الاسبوع في اميركا، وسيكون زواجاً مدنياً بعيداً عن الاعلام.

وفي معلومات حصرية لـ “الخليج 365”، نفت النجمة يارا الخبر المتداول عن زواجها هذا الاسبوع جملة وتفصيلاً.

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آخر أعمال يارا الغنائية أغنية بعنوان “ارتكبت” أطلقتها على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، وعلى جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة. وهي أغنية درامية هادئة كلمات وألحان “يوم”، توزيع Jezo، مكساج وماستر علي الأمير، وتريات سعيد كمال وجيتارات شريف فهمي.

أيضاً اطلقت يارا في الساعات الماضية أغنية أخرى بعنوان “سيد احساسي” كلمات السحاب، الحان اسامة العطار، محمد صالح ومكساج خالد صالح.

من جهة أخرى، تلتقي يارا الجمهور بحفل فني بمناسبة عيد الحب في ١٤ فبراير/ شباط الحالي في اسطنبول وتحديداً في أوتيل “هايات ريجنسي أتاكوي” تركيا.