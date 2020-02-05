نقلة نوعية في مسيرة النجم محمد خيري الفنية

يستعد النجم محمد خيري لإطلاق أغنية جديدة قريبًا، يؤكد أنها ستكون نقطة تحوّل في مسيرته الغنائية.

وفي التفاصيل، يحضّر خيري لإطلاق أغنية جديدة بعنوان “كل الحق عليك” من كلمات أحمد ماضي، ألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق. تتميز “كل الحق عليك” باللون الهادئ، حيث أكد محمد أن هذه الأغنية مختلفة عن كل ما قدّمه سابقاً وخاصة أنه بعيد نوعاً ما عن هذا النوع من الموسيقى ويتميّز بأداء اللون الطربي البحت والقدود الحلبية.

Advertisements

ويقول محمد أن التغيير والتنوع واجب عليه وقد حان الوقت ليكشف عن شخصيته الفنية الأخرى، وسيحرص دوماً على تقديم الأفضل لجمهوره ومحبيه.

ومن المتوقع أن يتم طرح الأغنية قريباً على طريقة الفيديو كليب، وهي المرة الأولى التي سيطل بها محمد من خلال فيديو كليب مصور.

بالإضافة الى ذلك، يستعد خيري لإحياء حفل غنائي لمناسبة عيد العشاق ليل 14 شباط في فندق الشيراتون دمشق. ومن ثم سيحيي سلسلة حفلات بين لبنان والخارج سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً.