تعرفوا على أبطال مسلسل “دفعة بيروت” العمل الأضخم لرمضان 2020

Feb 05, 2020
الى جانب نخبة من أهم ممثلي العالم العربي والخليجي، يستعد كل من الممثل السعودي مهند الحمدي والممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان للعب أدوار بطولية في العمل الضخم المنتظر عرضه خلال موسم رمضان 2020 بعنوان “دفعة بيروت”.
وفي التفاصيل، “دفعة بيروت” يرصد قصصَ وحكاياتِ شباب وشابات من مختلف الجنسيات، يجتمعون في بيروت، في فترة الستينات، لمتابعة دراستهم، فندخل معهم في تفاصيل مشاكلهم الاجتماعية المتشعبة والمترابطة، في قالب دراميّ مشوّق جداً.
من جهتهم، عبر جميع أبطال العمل عن حماسهم الكبير للعمل المنتظر، فقد أكد مهند الحمدي أنه بكامل استعداده للتصوير ووعد محبيه بدور بطولي مميز.
أما سارة أبي كنعان، بدورها عبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، وتؤكد أن الدور التي ستلعبه في المسلسل مميز ومختلف عن كل ما قدمته سابقاً.
يذكر أن فريق العمل قد بدأ قبل شهرين بتنفيذ ديكورات ضخمة في بيروت خصيصاً لتصوير العمل بما يتناسب مع الحقبة الزمنية القديمة التي يناقشها، كما تم الاتفاق مع فريق عالميّ متخصص في الـSpecial Effects والأكشن والإثارة. “دفعة بيروت”
من إنتاج شركة Eagle Films وإخراج علي العلي وسيعرض خلال شهر رمضان 2020 عبر شاشة MBC.
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