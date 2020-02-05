زياد برجي: انتقاد النجوم لبعضهم على الهواء بمثابة قطع الأرزاق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكد الفنان زياد برجي أنه يحاول تطوير نفسه كثيرا لتقديم الأفضل دائما، لافتا إلى أنه يسعى للتعلم من الأخطاء الماضية لتلافيها مستقبلا.

وأضاف برجي لـ"فوشيا" أنه لا يفضل انتقاد النجوم لبعضهم على الهواء مباشرة لان ذلك يعتبر كمحاولة لقطع الأرزاق، مشيرا إلى أنه في حال انزعاجه من تصرف معين، يحمل هاتفه ويوصل الرسالة مباشرة.

إلى ذلك؛ أثبت الفنان زياد برجي، أنه بات نجم "شباك تذاكر" نظرا لقدرته الإبداعية في تجسيد الشخصية التي تسند إليه، مؤكدا في كل مرة أن يستحق علامة 10/10 من الناحية التمثيلية.

وحقق الفنان نجاحا ساحقا بعد العرض الأول لفيلمه الجديد " يوم إيه يوم لأ"، حيث يشاركه في البطولة كل من الممثلة باميلا الكيك والإعلامي هشام حداد فضلا عن نخبة من الممثلين المخضرمين والذين أضافوا نكهة مميزة إلى أحداث العمل.

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من جهة ثانية، تطرق زيار برجي خلال حديثه ضمن برنامج "لهون وبس"، إلى الهجوم الذي تعرضت له الفنانة نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم بعد مقتل مقتحم الفيلا، متمنيا الرحمة للمتوفى في بداية حديثه، وتابع "لا يمكننا تحويله إلى بطل، بعدما اقتحم حرمة منزل في منتصف الليل وهو ملثم ويحمل مسدسا بيده أثناء اقترابه من غرفة الأطفال".

وأضاف:"أنا لدي أطفال، وما فعله فادي الهاشم قليل. نعم أنا أمتلك سلاحا في منزلي. وأتمنى تحويل الطاقة المبذولة في محاولة تصوير المقتول كبطل إلى دعاء له بالرحمة".

وعما تعرضت له عائلة نانسي عجرم في تلك الليلة، قال زياد برجي: "مش هين يللي تعرضولو، قاعدين ببيتن مستورين، إجاهن مصيبة ع قلب بيتن، فادي وضعو مش سهل برقبتو قتيل، مين مسؤول عنو هيدا الحكي؟ الشخص اللي دخل الفيلا. أنا كنت بعمل أكتر بكتير حتى لو كنت عارف انو النتائج رح تكون أضرب".

كما كشف زياد برجي في "لهون وبس" عن عنوان الأغنية الجديدة التي يتعاون فيها مع نانسي عجرم، وهي "بدي حدا حبو" من كلمات أحمد ماضي وتوزيع هادي شرارة.