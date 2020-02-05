مسلسل ابنة السفير.. هذا ما سيحدث بعد مفاجآت الحلقة السابعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من تراجع نسب مشاهدة الجمهور لمسلسل "ابنة السفير" عن الأسبوع الماضي، إلا أنه لا يزال يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر متابعة، كما يحظى نجماه أنجين أكيوريك ونسليهان أتاغول، بالنصيب الأكبر من أحاديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين النجوم الأتراك.

ولكن اللافت في الأمر هو بروز نجم الطفلة الصغيرة بيرين والتي تلعب دور "ملك" وهي ابنة "ناري" و"سانجار"، ضمن النجوم الذين يحظون بنصيب من الأحاديث وكذلك الإشادة بأدائها، إذ بدأت العديد من الحسابات المهتمة بالمسلسل بتناقل أخبارها وصورها كلما ظهرت لها صورة جديدة، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة المشاهد التي يظهر فيها "كاوروك" لصدق علاقته مع الآخرين وبساطة أدائه.

ويبدو أن المسلسل الذي تتسارع أحادثه يتخلى نوعا ما عن نمطية المسلسلات التركية التي تمتاز ببطء حدوث أمر ما، فاستطاع أن يجذب الجمهور أيضا في حلقته السابعة، حيث تفاجأ الجمهور بالعديد من المشاهد التي جعلت المتابعين يؤيدون بعضها بينما ينتقد البعض الآخر، بدءا بمشهد طرد "سانجار" لوالدته من البيت والذي لاقي ردود فعل عنيفة وأضافت مزيدا من الغضب على تلك الشخصية خصوصا وأن "سانجار" منذ الحقات الأولى وهو يظهر بمظهر الشاب المتخلف والذي يفتقر لمعاملة من حوله بشكل صحيح، وانتهاء بمشهد رسالة "ناري" التي تركتها لـ "غيديز" معلنة فيها تركها لمدينة "موغلا".

ولا بدّ من القول إن الحلقة شهدت الكثير من المفاجأت، من بينها التعلق الشديد لشقيقة "غيديز" بـ "أكين" ومحاولتها لتهريبه من أيدي العدالة، ومشهد قيام "سانجار" برمي التهمة على "اكين" في القضية المالية المتعلقة بسرقة أموال البلدية وخروجهما من السجن بفضل ذلك، بالإضافة إلى مشهد اعتراف والدة "غيديز" بأن جد العائلة الكبير كان قد أوصى بقصر ومال وحقل زيتون كإرث لعائلة "سانجار".

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وهو ما دفع بتلك المشاهد لتتصدر مقاطع الفيديو في إنستغرام، ليطغى بعدها الإعلان الترويجي للحلقة الثامنة، والتي تتضمن الكثير عن الأحداث المشوقة التي ستحكيها الحلقة، إذ ظهرت ناري وملك وهما تغادران تركيا، فيما أخذت الاموال التي كانت قد استطاعت إنقاذها من "المرفأ" بعد القبض على "الصديقان".

وكذلك كشف الإعلان الترويجي عن قيام "سانجار" بترك عائلته واللحاق بـ "ناري" إلى برشلونة وهو الأمر الذي استغربه الجمهور حيث كيف لـ "سانجار" أن يعرف المدينة التي غادرت إليها.