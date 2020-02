براد بيت في رسالة تنمّر خلال حفل "بافتا": بريطانيا أصبحت عازبة!

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

""الخليج 365"" من بيروت: سخر النجم الأميركي براد بيت من "عملية بريكست" وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي رابطاً قضية انفصالها عنه بتشبيهٍ شخصي للعلاقة الزوجية. وذلك في مقاربة مع تجربته الشخصية في الزواج والطلاق. وعبر رسالته التي تلتها عنه مارغو روبي عندما استلمت جائزته خلال BAFTA Film Awards 2020.



وأشار "بيت" في رسالته إلى أن "بريطانيا أصبحت "عازية" بعد فك ارتباطها مع الاتحاد الأوروبي"، قائلاً: “Hey Britain...heard you just became single. Welcome to the club.” - Brad Pitt ????????"(مرحبا بريطانيا، سمعت أنك أصبحتِ عازبة. أهلا بك إلى نادينا".

وتمنى لها "تسوية طلاق سهلة.." رابطاً التشبيه بطلاقه من النجمة أنجيلينا جولي بطريقةٍ غير مباشرة.

ولم يسلم الأمير البريطاني هاري_ الذي انفصل مؤخراً عن العائلة المالكة_ من تنمره. حيث أطلق على التمثال(التروفي) اسم هاري، وقال أنه استعاده إلى الولايات المتحدة الأميركية. في حين سُلطَت الكاميرا على شقيقه الأمير وليام الذي تقدّم الحضور في الحفل مع زوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

وكان "بيت" قد توّجه بالشكر للقيمين على الحدث لتكريمه الذي اعتبره شرفاً كبيراً، خاصاً بالشكر عدداً من النجوم وصنّاع السينما الذين ظهروا في اللقطات المصورة في الفيديو المرفق أدناه.