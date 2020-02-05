شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تصف شاكوش بـ"المطرب الشعبى" فى بيان لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا، منذ قليل، للرد على الجدل المثار حول انضمام حسن شاكوش إلى عضوية النقابة واصفة إياه بالمطرب الشعبى.وأكد الدكتور محمد عبد الله عضو نقابة المهن الموسيقية أن "المطرب الشعبى" حسن شاكوش لم يحصل على عضوية النقابة بل تقدم للحصول عليها وخاض فقط الاختبارات التى تفرضها على النقابة على طالب العضوية وفقا للائحة والقانون ولن تعلن النتيجة حتى يقرها ويعتمدها مجلس الإدارة فى جلسته المقبلة خلال أسبوعين، وسيتم عرض موقفه أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف أنه فى حال اعتماد النتيجة وإقرار نجاحه سيقرر المجلس حينها إن كان شاكوش أو غيره يمكنهم الحصول على كارنيه عضو منتسب للنقابة، أو على تصريح سنوى للعمل، كما هو الوضع مع عدد كبير من العاملين فى هذا المجال.

وأشار عبد الله إلى أن النقابة تعمل وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية عاملا كان أو منتسبا وتلك هى القواعد والشروط لممارسة المهنة، وأن النقابة ليست جهة منع أو مطاردة وإنما هى جهة تمنح العضوية أو التصاريح لمزاولة المهنة بفروعها المختلفة سواء كان الحاصل على العضوية او التصريح عازفا أو مطربا.

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وأضاف أن المنع مصدره الأساسى هو القانون ويسرى على كل من يزاول المهنة بدون الحصول على تصريح وجميع من لا يحمل كارنيه نقابة الموسيقيين، وهذا القرار طبقاً للمادتين 5 و5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978

وحصل حسن شاكوش على درع يوتيوب الذهبي وذلك بعد تخطي عدد مشتركي قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة :"الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك احلى مفاجأه".

وكانت أغنية "بنت الجيران" لشاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.