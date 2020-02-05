شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شنب محمد رجب وراء النجاح الكبير لـ "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد رجب مغامراته من خلال شخصية حربى أبو رجيلة ضمن أحداث مسلسل "الأخ الكبير"، والمعروض حاليا ويوميا على قناة cbc دراما.ورغم أن الفنان محمد رجب تواجد خلال موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "علامة استفهام"، إلا أن هذا المسلسل جعله يتصدر الترينداتk ويبدو أن الشنب هو كلمة السر فى هذا النجاح الكبير الذى حققه محمد رجب، بعيدا عن الدراما الشعبية التى صاغها أحمد عبد الفتاح، وأخرجها إسماعيل فاروق، وأنتجتها شركة سينرجى، خاصة وأن الشنب أيضا كان بمثابة شهادة ميلاد جديدة للنجم أمير كرارة منذ أن أطلقه فى الجزء الأول بمسلسل "كلبش"، والذى حقق نجاحا كبيرا من خلاله.

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"الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور.

تدورالأحداث فى حى بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير حربى - محمد رجب - مواجهة العديد من التحديات فى حياته والتغلب عليها، سواء على الصعيد اﻷسرى أو العملي، حتى تُقتل أخته الذى كان يرتبط بها كثيراً وتنقلب حياته رأساً على عقب ويدخل فى صراعات كبيرة مع عدة أشخاص ويحاول الوصول إلى الجانى.

المسلسل يسجل التجربة الأولى لمحمد رجب فى نوعية الأعمال التى تعرض خارج الشهر الكربم بعد خوضه السباق الرمضانى الماضى بـ"علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرين.