شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. سمية الخشاب على حصان أسود وترقص بالسيف فى كليب "عربية أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة سمية الخشاب كليبها الجديد بعنوان "عربية أنا"، من كلمات هشام صادق وحسن محمد وتوزيع محمود الشاعرى وميكس وماستر كريم عبد الوهاب وألحان سميه الخشاب من اخراج رندلي قديح.

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وتقول كلماتها " عربية انا قالوا فيها الجمال وهبه من ربنا القوام والدلال وعربيه انا اقوي من الخيال وعربيه انا شمس وقت الغروب وعربيه انا صعب عنها تتوب وعربيه انا والتاريخ ياما قال وفي مين غيري تقدر تراعي الظروف لو سنين وفي صبري وشهامتي وطباعي دي حتلاقي مين وصفات العروبة اللي فينا دي موجوده فين وجمالنا ده باين علينا علشان طيبين انا الدنيا شايفه وعارفه اني مليانه خير في رحله صمودي الوجودي اللي غير كتير تاريخ يحكي دوري الضروري وكياني الكبير مفيش زي روحي وطموحي اني اعلي وأطير".

والأغنية فكرة سمية الخشاب فيبدو أنها تركز فى الفترة الحالية في الغناء للمرأة، وبالتحديد علي قضايا المرأة العربية الشرقية بصفاتها وملامحها، خاصة بعد نجاح أغنيتها "بتستقوى"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازى، التى تحارب من خلاله العنف ضد المرأة.

من جانب آخر تقدم سمية بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب" في السعودية بطولة أحمد آدم وحجاج عبد العظيم وسامح حسين ومروة عبد المنعم وتأليف محمد نبوى وعلاء حسن ومن إخراج محسن رزق، وتسجل عودة التعاون بين أحمد آدم وسمية الخشاب بعد 17 عاماً من عرض فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" الذى جمعهما لأول مرة وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعيداً عن موسم الرياض الترفيهى المقام حالياً، والعمل إنتاج مشترك بين منتج مصرى وآخر سعودى.