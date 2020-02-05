شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مدحت صالح يرتل آيات من سورة الرحمن بصوت عذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لفيلم الفارس والأميرة مشهد من الفيلم، حيث كان يصلي الفنان مدحت صالح، ويرتل آيات من سورة الرحمن، وهي الآيات التي اسلم عليها الجن داخل سياق أحداث الفيلم.

من المعروف عن الفنان مدحت صالح، أنه صاحب صوت مميز منذ الصغر، وأفادته دراسته فى الأزهر الشريف، فى اتقان مخارج الحروف، والنطق السليم للكلمات، لاسيما أنه درس علوم القرآن واللغة العربية.

كان قد انتشر مقطع فيديو نادر، للفنان مدحت صالح، فى سن الطفولة، فى أثناء استضافته مع مجموعة من البراعم، فى أحد البرامج الدينية.

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وظهر مدحت صالح الطفلا، بنفس الملامح التي احتفظ بكثير منها فى كبره، وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بصوت عذب وبقراءة سليمة، ويبدو أنه كان يهوى طريقة ترتيل القرآن بصوت شيخ القراء محمود خليل الحصرى، حيث بدا متأثراً بدرجة كبيرة فى طريقته بالقراءة.

الفيلم تدور حكايته فى إطار من المغامرة والكوميديا، ناطق بالعربية مع ترجمة الى الإنجليزية، وهو إنتاج مشترك مصر/ السعودية، لعام 2019، ويعد أول تجربة مصرية سينمائية للرسوم المتحركة إذ انطلق العمل عليه منذ 20 عامًا، وواجهته بعض العثرات الإنتاجية إلى أن خرج للنور.

أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت فى القرن السابع الميلادى، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذى سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين فى عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب فى مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالى، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذى كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.

الفيلم يشارك فيه النجوم؛ محمد هنيدى، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدوانى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.