شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحاول هايلى بالدوين أن تكون نسخة من زوجها جاستين بيبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية والسوبر موديل الشهيرة هايلي بالدوين أن تثير الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ظهرت هايلي زوجه نجم البوب الشهير جاستين بيبر بإطلالة جديدة ومميزة خطفت أنظار كل المعنيين باتباع الموضة في العالم .

نشرت هايلي بالدوين البالغة من العمر ( 23 عام ) صورة جديدة على صفحتها الشخصية بـ" انستجرام " والتي تضم أكثر من 24.6 مليون شخص ، حيت ظهرت هايلي بعد أن غيرت لون شعرها للـ " pink " ، و حصدت صورة هايلي أكثر من 630 ألف likes خلال 7 ساعات فقط .



هايلي بالدوين

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و كان جاستين بيبر ظهر مؤخرا في كليبه الأخير " yummy " بنفس لون الشعر الـ pink و كأن هايلي تحاول دائما أن تكون نسخة من زوجها ، في ابسط التفاصيل حتى شعرها .

يذكر أن النجم العالمى جاستين بيبر أثار ضجة كبيرة علي المواقع الفنية الشهيرة و الـ social media مؤخرا و ذلك بعد أن أعلن مرضه، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع الفنية العالمية ، و قد أعلن موقع العمل الوثائقي الذي اطلقه النجم العالمي جاستين بيبر يعرض فيه تفاصيل أزمته الصحية، و الذي بدء بثه على موقع يوتيوب الاثنين 27 يناير الماضي ، و العمل يضم 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبي ومعجبي جاستين بيبر حول العالم .