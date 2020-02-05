فيديو| "قاتلهم الله".. لماذا صب الفيشاوي غصبه على بعض المذيعين والبرامج قبل وفاته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم 5 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، وهذه الذكرى الأولى على ميلاده بعد وفاته العام الماضي يوم 25 يوليو، بسبب مرض السرطان.

فاروق الفيشاوي أحد أهم نجوم الفن المصري، ترك بصمته الخاصة على الأدوار، التي لعبها بفضل موهبته الكبيرة.

"الفيشاوي"، قاوم السرطان بكل ما أوتي من قوة منذ الإعلان عنه، عبر منصة مهرجان الإسكندرية السينمائي، وكان يظهر دائمًا بكل رضا وتحدٍ لهذا المرض.

وخلال آخر حوار أجراه الفيشاوي كشف خلاله عن سبب عدم تعاطيه العلاج الكيميائي، مؤكدًا أنه خضع لعلاج حديث تم اكتشافه عام 2017، مضيفا: "علاجه مش متعب على الإطلاق".

وأوضح، خلال البرنامج، عن استيائه الشديد من البرامج والمذيعين، الذين أظهروا مصابي السرطان في غاية المرض والضعف، مضيفا: "أنا ضد أنهم يطلعوا الأطفال المرضى بالسرطان بهذا الشكل القميء، قاتل الله هذه البرامج، قاتل الله هؤلاء المذعيين، اللي معندهمش قلب ولا نخوة ولا إنسانية".

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وتابع: "ممكن يجيبوا الأطفال الأصحاء اللي اتعالجوا، مش عشان أتعاطف معاك أو مع المريض، إنك تجيبهولي بالشكل ده، لا ده أنت تجيبوا بعد ما خف وتعافى تمامَا، عشان تديني أمل".

واختتم: "يمكن ده سبب من الأسباب اللي بسببها أعلنت إصابتي بالسرطان، لانهم بيتاجروا بعلاج الناس"

توفى الفيشاوي، في 25 يوليو الماضي، عن عمر ناهز الـ67 عاما، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية، بعد صراع مع المرض اللعين السرطان.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.