كاملة أبو ذكري ومريم ناعوم يجتمعان سينمائيا عن رواية لنجيب محفوظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
تعاقد المنتج كريم أبو ذكري، صاحب شركة "k media"، مع المخرجة كاملة أبو ذكري، والكاتبة مريم نعوم، لإنتاج فيلم "تحت المظلة"، المأخوذ عن رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ.
وأكد كريم أبو ذكري، في تصريحات صحفية، أنه حصل على حقوق الرواية لتنفيذها سينمائيا، مشيرا إلى أن الفيلم سيكون من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية، خاصة أن الرواية تضم عدة قصص مختلفة وحكايات منفصلة.
وأوضح أبو ذكرى أن الفيلم سيضم 5 قصص، إضافة إلى القصة الرئيسية "تحت المظلة".
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