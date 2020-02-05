بالصور.. نجوم الفن يشيعون جثمان نادية لطفي إلى مثواها الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرص عدد من نجوم الفن، على التواجد أثناء تشييع جثمان الفنانة الكبيرة نادية لطفي، بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.
وقد وراى جثمان الفنانة الكبيرة الثرى، عقب تشييع الجثمان من مسجد مستشفى المعادي العسكري، التي ظلت بها ما يزيد عن 3 سنوات.
وكان على رأس مودعيها بالمقابر، الفنانة ميرفت أمين، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة غادة نافع، الفنانة رجاء الجداوي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.
كذلك حضر تشييع الجثمان الفنان ماهر سليم، الإعلامي وائل الإبراشي، الفنان منير مكرم، الفنانة دلال عبدالعزيز وابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة نهال عنبر.
يذكر أن نادية لطفي، رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاما.
النجمة الراحلة من مواليد 3 يناير 1937، وتعتبر من أهم النجمات في تاريخ السينما المصرية، إذ قدمت عددا من الأعمال الهامة أبرزها "أبي فوق الشجرة"، "الناصر صلاح الدين"، "النظارة السوداء"، وغيرها
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