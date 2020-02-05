احتجزت بالمستشفى 3 أيام.. شقيقة بشرى تكشف تفاصيل حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
كشفت "يارا"، شقيقة بشرى، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة، بعد عودتها من حضور فعاليات مهرجان العين السينمائي بدولة الإمارات.
وقالت "يارا" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بشرى أصيبت بحساسية ربوية حادة، لكنها متعالجتش بشكل صحيح فتطورت، والآن هي تحت إشراف طبيبها المعالج، وتم دعمها بالعديد من المحاليل والمضادات الحيوية، والأدوية المضادة للحساسية".
وأضافت: "هي الآن ممنوعة من الحركة والاختلاط ومطلوب منها الراحة التامة".
وعن مكان تواجد بشرى حاليًا قالت "يارا"، إن بشرى مكثت في المستشفى 3 أيام وعادت لمنزلها أمس الثلاثاء، وإن لم تتحسن حالتها من المتوقع أن تعود للمستشفى مرة أخرى".
وتشارك الفنانة بشرى ومنة شلبي في لجنة تحكيم الدورة الرابعة من "مسابقات أسوان الدولي لأفلام المرأة"، والتي ستقام في الفترة من 10 إلى 16 فبراير القادم.
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