نقل بشرى للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. والنقابة: نحاول الاطمئنان عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصيبت الفنانة بشرى، بوعكة صحية، استلزمت نقلها المستشفى.

وقالت الفنانة نهال عنبر مسئول ملف الصحة بنقابة المهن التمثيلية، إنها علمت بالوعكة الصحية التي ألمت بالفنانة، مشيرة إلى أن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين أبلغها بأنه يحاول الاتصال ببشرى للاطمئنان على حالتها الصحية، إلا أنها لم تجب عليه.

وقال عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن النقابة تحاول التواصل مع بشرى، بعد خروجها من المستشفى.

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كانت شقيقة الفنانة قالت في تصريحات صحفية، إن بشرى أصيبت بضيق في التنفس ونقلت للمستشفى، وطالبها الأطباء بالراحة، وغادرت بعدها المستشفى.

يذكر أن بشرى شاركت منذ أيام في الدورة الثالثة لمهرجان العين السينمائي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.