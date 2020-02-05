تراند اليوم : مفاجأة.. " فيفي عبده" مديرة لمعهد رقص بالرياض

كشف الأكاديمي الإماراتي منصور خلفان الباحث في الحضارات القديمة، أن الفنانة فيفي عبده سترأس معهدا للرقص قريبا في الرياض.

وكتب خلفان على حسابه في تويتر :" فيفي عبده قبل تروح الرياض كانت في معهد ريك بانك لتعليم الرقص في الإمارات وسيتم الإعلان قريبا عن معهد رقص بإشرافها في الرياض تنتظر الترخيص فقط.. وداعا للتشدد".

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فيفي عبده مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو من زيارتها إلى السعودية عبر حسابها على إنستجرام.

وكانت فيفي عبده قد نشرت مقاطع فيديو جديدة أظهرت تجمهر عدد كبير من معجبيها بينما كانت فيفي عبده تردد: " بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا رب نعمة احفظها من الزوال".

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، والتي ترافق فيفي عبده في زيارتها الى السعودية مقطع فيديو أظهر لجوء الأخيرة إلى البخور لحمايتها من الحسد.

وبحسب الفيديو ظهرت فيفي عبده وهي تمر فوق البخور 7 مرات متتالية وتقول :" محسود ومأرور عليا"، ثم بدأت في المرور قائلة "الأولة بسم الله" .. كل اللي شافني ولا صلاش على حضرة النبي"، بحسب ما تم تداوله.