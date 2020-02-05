تراند اليوم : تحديد موعد جلسة نظر طعن "أحمد الفيشاوي" على حكم حبسه

حددت محكمة مصرية، 11 مارس المقبل، لنظر طعن الممثل أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضد موكلها بالحبس، للامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا".

وكانت محكمة جنح الدقي أصدرت حكمًا بحبس الفيشاوي لمدة سنة بسبب امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها محامي ابنته "لينا الفيشاوي".

وكان محامي "لينا" رفع دعوى قضائية ضد والدها لإلزامه بدفع مصاريف دراستها وأورد في أوراق الدعوى أنه لم ينفق عليها طيلة 4 سنوات.

لكن محامية الممثل المصري، قالت إنها ستطعن على الحكم الصادر بحبسه سنة، وذلك لامتناعه عن تنفيذ أحكام نفقة تعليم لابنته "لينا"، التي تقيم مع والدتها هند الحناوي في بريطانيا.

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وأضافت سناء لحظي، محامية الفيشاوي، في تصريحات صحفية، أن الحكم غيابي لأنه صدر دون إعلام مكتبها به، لأن "محامي لينا الفيشاوي إما أنه كتب إعلانًا مزيفًا، أو قد يكون أرسل الإعلان على محل سكن الفيشاوي القديم في الجيزة، رغم علمه بأنه غادره منذ وقت طويل".

وعلاوة على الحكم بحبسه، ألزمت المحكمة الفيشاوي، بدفع كفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه، مع دفع مبلغ 20 ألفًا وواحد جنيه تعويضاً؛ و50 جنيهاً أخرى أتعاب المحاماة ومصاريف القضية.

وأشارت إلى أنهم سيلجأون للمعارضة على الحكم وسيحضرون الجلسات من دون حاجة لحضور موكلها، على أن تقدم الأوراق التي تثبت أن "لينا" لم تعد لمصر منذ خمس سنوات كاملة، فضلاً عن الحصول على حكم بضمها إلى حضانة جدتها سمية الألفي، وحكم آخر برؤيتها ولم ينفذ أي منهما، نظراً لأنها متواطئة مع والدتها كي تظل بإنجلترا.