تراند اليوم : فيديو| "مادونا" تدعو "هاري" و"ميجان" للإقامة في شقتها بنيويورك

عرضت مغنية البوب الأمريكية مادونا على الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانية، وزوجته ميجان ميركل، استئجار شقتها للإقامة في نيويورك بدلًا من كندا، التي وصفت الإقامة فيها بـ "المملة".

وخاطبت مادونا في مقطع فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة، الأمير الذي تخلى عن واجباته الملكية مؤخرًا هو وزوجته وقررا الإقامة في كندا، بعيدًا عن العائلة المالكة.

وقالت في مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه مع مصفف شعرها، إنها ترى أن الإقامة في شقتها في Central Park West بنيويورك، "فكرة أفضل" للزوجين اللذين قررا التخلي عن أدوارهما الملكية في بريطانيا والانتقال إلى العيش في كندا، والتي كانت تعيش فيها ميجان ميركل، خلال عملها كممثلة في مسلسل Suits.

وقبل أن تشرع في وصف مميزات شقتها، تساءلت مادونا: "هل ترغب ميجان والأمير هاري في استجار شقتي في سنترال بارك ويست؟"، وتابعت "لا تهربا إلى كندا، إنها مملة للغاية هناك".

وأخذت في استعراض مميزات شقتها، قائلة: "غرفتا نوم تتمتعان بإطلالة رائعة على مانهاتن. شرفة رائعة - أعتقد أن هذا سيصبح فائزًا"، "قصر باكنجهام ليس لديه إطلالة على Central Park West".

وأظهرت الصور الأمير هاري وهو يسير لاستقلال طائرة في جزيرة فانكوفر، حيث قضت العائلة بعض الوقت خلال عطلة عيد الميلاد مع والدة الدوقة دوريا راجلاند.

ولم يعد هاري وميجان يمثلان الملكة كملكيين عاملين، وسيصبح لهما ذمة مالية مستقلة عن العائلة الملكة في بريطانيا.

Do Megan and Prince Harry want to sublet my apartment on Central Park West?? ..................🗽❌ #madamextheatre #thelondonpalladium pic.twitter.com/gIHeFGhCMZ