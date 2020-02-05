تراند اليوم : عاجل.. الموت يفجع «هبة السيسي»



فجع الموت، الفنانة المصرية وملكة جمال مصر 2014 هبة السيسي، بعد إعلانها الدعاء عقب دخول والدتها في غيبوبة بسبب مرضها.

وأعلنت هبة السيسي، في وقت سابق عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، دخول والدتها في غيبوبة، وطلبت من متابعيها الدعاء لها، قبل وفاتها خلال الساعات الماضية، تعلن بعدها وفاة والدتها بعد صراع مع المرض.

يُذكر أن السيسي حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، وإشتهرت من خلال مشاركتها في فيلم "كتكوت" مع الممثل المصري محمد سعد، كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية، ومنها "دنيا الليل"، و"أنا والمدام"، و"حليمو أسطورة الشواطئ" و"ستات قادرة" و"الصعلوك".



