تراند اليوم : مفاجأة.. نادية لطفي رفضت هذا الأمر قبل لحظات من وفاتها

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المثثلين المصريين، عن الأمر الذي رفضته الفنانة المصرية الراحلة نادية لطفي، قبل وفاتها، مشيرًا إلى أنها الحصول على جميع المساعدات، التي قُدمت لها من أجل علاجها في مستشفى كبير.
وأوضح أشرف زكي، أن الفنانة الراحلة كانت تعالج في إحدى المستشفيات على نفقة الدولة، مؤكدًا أنها ودّعت الجميع قبل رحيلها، وتقدمت بالشكر لكل من وقف بجوارها وساندها.
وقال نقيب الممثلين في حوار مع سكاي نيوز عربية، إن الفنانة نادية لطفي تركت في تراثها 80 فيلماً، وأثراً كبيراً في وجدان الأجيال في مصر والعالم العربي، وأنها كانت متعددة الأهتمامات، وشاركت في أعمال الهلال الأحمر في مراحل الحرب.
وعن العلاقات بينها وبين زملائها، قال زكي إنها كانت جيدة وكانت تعتبر نفسها كبيرة العائلة الفنية، وتهتم بالجميع وتسأل عن أحوالهم.
وتوفت الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي أمس عن عمر ناهز الـ83 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.
وكانت الحالة الصحية لنادية لطفي قد تدهورت في الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ إستعادت وعيها بشكل طفيف، وتحدثت مع من حولها، مع إستمرار وجودها داخل العناية المركزة، تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت في غيبوبة مرة أخرى، وقد تواجدت داخل العناية المركزة بمستشفى المعادي في مصر.