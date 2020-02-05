نشر الإعلامي اللبناني نيشان، مقطع فيديو جديد لشخص يسرق أحذية من المسجد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". أظهر الفيديو أحد الأشخاص قد استغل لحظة انشغال المصلين في أداء فريضة الصلاة، وقام بسرقة بعض الأحذية داخل ملابسه وهرع من المسجد بصورة سريعة، ولكن التقطته الكاميرات داخل المسجد. من المسجد بصورة سريعة، ولكن التقطته الكاميرات داخل المسجد. View this post on Instagram :: هو يَسرُق الأحذِيَة وَهُم يُصَلّون!!! :: هُنا تقول: أَستَغْفِرُ الله!!! A post shared by Neshan Der Haroutiounian نيشان (@neshantv) on Feb 5, 2020 at 12:36am PST Advertisements علق الإعلامى نيشان على الفيديو قائلا: "هو يَسرُق الأحذِيَة وَهُم يُصَلّون.. هُنا تقول: أَستَغْفِرُ الله". يذكر ان الإعلامي اللبناني "نيشان" قد عاد للبرامج الحوارية فى الموسم الرمضاني الماضى من خلال تقديم برنامج "توأم روحي"، والذي تقوم فكرته على استضافة ثنائيات في عالم الفن. عاد للبرامج الحوارية فى الموسم الرمضاني الماضى من خلال تقديم برنامج "توأم روحي"، والذي تقوم فكرته على استضافة ثنائيات في عالم الفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نيشان ينتقد سرقة الأحذية من المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.