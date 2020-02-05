رئيس مهرجان الفيلم السنوي: بعض المخرجين يرفضون الحضور خوفًا من الندوات

أكد محمود عبد السميع مدير التصوير ورئيس مهرجان جمعية الفيلم السنوي، في تصريح لـ"الوفد"، أن إقامة الندوات تتم عقب عرض الأفلام، سواء بحضور صناع الأفلام أو بغيابهم.

وأرجع رئيس مهرجان جمعية الفيلم السنوي سبب تغيب البعض عن حضور الندوات المقامة إلى انشغالهم في التصوير أو لتخوف البعض

من المناقشات الجادة وإعادة تقييم افلامهم وهو الأمر الذي يتجنبه البعض نظرًا لجدية النقاشات في مهرجان جمعية الفيلم.

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وأضاف عبد السميع إن المهرجان لا يختار الجمهور الحاضر للندوات كما يحدث في أماكن أخرى لذلك فالمناقشات تكون جدية

ولا تحمل أي مجاملات لصناع الأعمال لذلك فقد يتجنب البعض الحضور لمعرفته بأن فيلمه دون المستوى ويلاقي الكثير من الانتقادات.

يذكر إن الدورة 46 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي تم اهدائها لروح الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله وتم عرض 8 افلام وهم: الضيف، نادي الرجال السري، الممر، الكنز 2، الفيل الأزرق 2، ولاد رزق 2، خيال مآتة ولما بنتولد.